Fidanzati del Foggiano beccati con droga in una casa di Campomarino. Arrestati dai carabinieri

I carabinieri di Termoli hanno arrestato un 23enne e denunciato una 25enne, entrambi originari della provincia di Foggia e con precedenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta in un appartamento di Campomarino, provincia di Campobasso, dove i militari sono arrivati per procedere a una perquisizione nell’ambito di un servizio di controllo del territorio.

Quando sono entrati i militari, il 23enne ha subito buttato alcuni involucri nel wc. In casa sono stati trovati altri 24 involucri di eroina, hashish e 600 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e a sostanze da taglio. Il giovane è stato portato in carcere a Larino, mentre la fidanzata è stata denunciata. (LaPresse)