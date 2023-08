Candidato sindaco di Foggia, il centrodestra indeciso tra Di Gioia e De Leonardis. Sullo sfondo Fallucchi

La scelta per il candidato sindaco di Foggia del centrodestra potrebbe ricadere tra l’ex assessore regionale Leo Di Gioia e il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, attuale vice presidente del Consiglio regionale in quota Fdi. È quanto emerge da alcune indiscrezioni.

Sullo sfondo ci sarebbe anche l’ipotesi della parlamentare, sempre in quota a Fdi, Anna Maria Fallucchi. Oggi si è riunito il Tavolo del centrodestra in Puglia: per l’ufficialità dovrebbe essere ormai una questione di poche ore. Per Bari e Lecce, invece, i nomi dei candidati sindaco del centrodestra dovrebbero essere ufficializzati a settembre. (Ansa).