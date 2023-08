La Polizia Locale di Foggia sulle “vie del mare”. Pattuglie e controlli per chi viaggia verso le località balneari

Anche quest’anno la Polizia Locale di Foggia è scesa su “Le vie del mare”. Pattuglie del Comando di via Manfredi per tutti i weekend di agosto effettueranno controlli sulle vie che portano alle località balneari. Oggi 5 agosto 2023, giornata indicata con bollino nero, i controlli si sono concentrati su via Manfredonia. Durante i controlli, gli operatori di polizia locale hanno distribuito un volantino dove sono riportati consigli utili ad una guida sicura. Dai controlli all’efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.

Nella sola giornata di oggi sono stati controllati oltre 30 veicoli. Accertate e sanzionate diverse infrazioni al Codice della Strada prevalentemente per il mancato uso della cintura di sicurezza , per la guida di veicoli senza assicurazione e per il non rispetto della segnaletica stradale. Controllato e sottoposto a sequestro amministrativo un ciclomotore sprovvisto di targa e di copertura assicurativa. Fermato e sanzionato un veicolo che percorreva via Manfradonia in senso contrario di marcia. I controlli si ripeteranno anche domani domenica 6 agosto con l’impiego dell’autovelox ed in tutti i weekend di agosto.