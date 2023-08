La Baia di Vignanotica è internazionale, boom di stranieri. “Qui nessun caro prezzi e mare stupendo”

Il nostro viaggio sulle spiagge più ricercate del Gargano continua e oggi ci porta nella suggestiva Baia di Vignanotica, un paradiso tra mare e macchia mediterranea. La spiaggia di Vignanotica viene gestita da tre giovani ragazzi, cugini con stesso nome e cognome: Michele Bisceglia.

“Tra noi c’è un forte legame che ci permette di gestire al meglio ogni settore della nostra attività. È una estate particolare ci dice Michele Bisceglia – una stagione tutto sommato positiva per noi e che ci sta regalando emozioni con la presenza di tanti turisti stranieri, anche in agosto. Calo di presenze? Da noi no, la stagione prosegue per il meglio. E il caro prezzi che tanto sta facendo discutere nel settore delle vacanze non lo riscontro. Abbiamo prezzi perfettamente allineati ad altre strutture della zona. Gli aumenti ci sono stati, ma in maniera lieve, come in tutti i settori, e i nostri clienti non ce lo fanno pesare e sono molto felici di soggiornare a Vignanotica”.

Francesi, russi, ucraini, moldavi e ovviamente tanti italiani sotto gli ombrelloni di Vignanotica Beach. “Noi veniamo da Lione e abbiamo scelto questo posto perchè nell’elenco delle spiagge più belle della Puglia. Ci troviamo bene, mare pulito, ottima accoglienza, buon cibo e un paesaggio straordinario. Prezzi? Ottimi”. “Noi invece siamo dell’Ucraina, ma viviamo da tempo a Roma, che dire, abbiamo scoperto una località fantastica, come tutto il Gargano. Abbiamo visitato Vieste e domani andremo a Peschici. I prezzi? Nornali, anzi”. Ovviamente tanti italiani come una famiglia proveniente da Caserta. “Questa bella spiaggia l’ho scoperta su internet, un posto davvero bello dove si sta bene e dove il mare è bellissimo”.

