“Ballinsé”: suoni, balli e cultura popolare a Panni. 80 musicisti da tutto il mondo e tante iniziative

Conto alla rovescia a Panni (Foggia) per la seconda edizione del Ballinsé: Festival Internazionale che dal 13 al 18 agosto porta in scena il mondo della danza, della musica, della cultura popolare e delle arti circensi.

La kermesse pugliese, promossa e organizzata da Rione Popolare (Associazione di Promozione Sociale), con il Patrocinio del Comune di Panni, prevede un programma di 6 intense giornate e 5 serate, ognuna con un focus specifico e con oltre 80 artisti, musicisti e insegnanti di danza provenienti dall’Italia e dal mondo: dalla Francia alla Grecia, dalla Colombia al Venezuela, fino a Israele…

Lo splendido borgo dauno, terra di mezzo tra Puglia e Campania, si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, che ospiterà 40 incontri, tra seminari, corsi, workshop, concerti e momenti letterari, il tutto arricchito e accompagnato da prelibato cibo autoctono; piatti preparati con amore da cuoche pannesi doc. Nel menù, la squisita ciambotta, patate e pupaj’n (peperoni), pasta e fasul (pasta e fagioli), caserecòtte Pannése re capre (cacioricotta di Panni) e tante altre bontà, tutte da scoprire e gustare.

Rocco Gesualdi, Presidente di Rione Popolare, spiega: “Con questo Festival vogliamo mettere le persone al centro, artisti e partecipanti: tutti saranno liberi di trovare ed esprimere la propria dimensione più autentica, sentendosi per una settimana cittadini temporanei di Panni.

Ballinsé è una iniziativa dalla doppia anima. Da un lato è inclusiva, perché balli, suoni e culture provenienti da tutto il mondo, offrono preziosi momenti di confronto e condivisione. Dall’altro è attenta al rispetto dell’ambiente e orientata al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sarà una kermesse-green che eviterà lo spreco di acqua, carta e plastica. Diamoci da fare tutti insieme per salvaguardare il territorio, ridurre la produzione di rifiuti, mantenere il paese pulito e preservare la bellezza del Ballinsé”. Quindi Rocco Gesualdi conclude: “Ringrazio di cuore le Aziende per l’importante sinergia, la generosità di alcuni donatori che, in forma anonima, hanno deciso di sostenerci e tutti i collaboratori che dedicano impegno, tempo e passione alla realizzazione del Festival”.

Sempre in linea con il tema della sostenibilità, lo staff del Festival ha realizzato anche un corner igienico-sanitario, dove saranno a disposizione del pubblico prodotti per la cura della persona, tutti rigorosamente eco-friendly.

Il Festival creerà una magica connessione tra gli oltre 2.000 partecipanti, che porteranno una ventata di energia tra le strade e i vicoli di Panni, passando per le tre location dedicate all’evento: l’Aula Magna “Ghandi”, il Circolo “Panni Idee” e il nuovo Palazzetto dello Sport.

BALLINSÉ RINGRAZIA:

Amacon Immobiliare Srl per la preziosa donazione al Ballinsé.

Gli sponsor: Vini Catalano da Lavello per la donazione del Rosso Aglianico del Vulture Doc, Coffee Store Pannone di Lucera per le cialde, Global Fruit Center di Carlo De Cotiis per la frutta e la verdura, Cartolibreria Edicola LC di Lucia Cotoia per aver realizzato le locandine e il flyer del Festival, Valentino Bianco per il supporto alla grafica, Luisa Mazzoleni per aver donato materiale pubblicitario, Rosso Gargano per la donazione di cucchiai in legno e salsa di pomodoro, Antico Frantoio Ingegno s.a.s per l’olio di oliva.

Il partner: Cantinando Wine&Art, che consentirà al Ballinsé di diventare itinerante; il 19 agosto saremo ospiti della XV edizione dell’importante Festival di Barile (Potenza).

La collaborazione di Made in Carcere: il progetto, nato nel 2007 grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice della cooperativa sociale pugliese “Officina Creativa”, coinvolge le donne detenute nella produzione di manufatti, con l’obiettivo di reinserirle nella società lavorativa e civile. Per Ballinsé, Made in Carcere ha prodotto 400 braccialetti, riservati agli iscritti al full-packet.

SEMINARI E CONCERTI:

Si parte con le riprese del documentario “Gli Altri Siamo Noi” con il conduttore televisivo Jocelyn Hattab e Alessandra Chianese e si prosegue con il laboratorio di intreccio di spighe. Poi, danze tradizionali bretoni, ebraiche d’Israele e del Poitou. E ancora: la grande parata della tarantella montemaranese dalla taverna a lu castjedde.

A Ferragosto Ballinsé farà anche da sfondo alla realizzazione del nuovo progetto musicale della cantante Roberta Palumbo, dal titolo “Ruba di notte l’amore”, con la regia di Niki dell’Anno. Attese anche la tradizionale Festa delle Spighe e la Zampogna di Panni, con l’esposizione dei carri, la sfilata dei cavalli e danze popolari.

In programma La Mmerna Paisana, aperitivo paesano in Contrada Salaconi, con il concerto di Amiche Mucche e Amiche Pecore, insieme ai suonatori del Ballinsé (Acoustic). Dialogo biologico dell’Azienda Regen-Palombaio, incentrato sui temi della biologia e dell’eco-sostenibilità, con la Dott.ssa Anna Antonucci.

Spazio alla cultura con la presentazione del libro di Vincenzo Santoro “Il Tarantismo Mediterraneo”. Ad incantare il pubblico ci sarà, inoltre, uno spettacolo di arti circensi e giocoleria. E per gli appassionati di yoga e meditazione, l’appuntamento è con l’insegnante Anna Turi (Di Casabellina). Tra i tanti artisti in concerto: Plantec, Cosmopoly, Folk en Rouge, Sonadores De Lobas, Paranza Do Tramuntan, Folkamisera. E molto altro in programma: www.ballinse.com.

LE NOVITA’ DEL BALLINSÉ 2023:

PANNI EXPO

Gli artigiani del territorio potranno esporre e raccontare le proprie opere durante il Festival. Ci saranno anche bellissimi oggetti targati Made in Carcere (borse, grembiuli, bracciali…). Sono previste inoltre 3 sagre: della pasta e fasul (pasta e fagioli locali), del prosciutto con prodotti tipici a cura della Pro Loco di Panni, e del panzerotto.

IL RIONE CORDIALE

Il Festival ha realizzato anche uno spazio aperto a tutti, dalle 8.00 alle 19.00, dove poter suonare, cantare, dipingere o semplicemente rilassarsi.

IL BARATTO SOSPESO

Condivisione e scambio: in queste due parole è racchiusa la filosofia del Ballinsé. L’amore che dona altro amore è un baratto perfetto. Troverete una postazione dove poter scambiare libri, indumenti e, soprattutto, felicità.

Per info e iscrizioni: www.ballinse.com