Il figlio del boss fa scena muta davanti al giudice. Per l’accusa tende a “risolvere le questioni con le armi”

Scena muta per Antonio Miucci davanti al gip di Foggia. Il 21enne montanaro, figlio del boss Enzo “U’ Criatur”, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere limitandosi a respingere ogni accusa.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri pochi giorni fa per aver gambizzato un 38enne al rione Monticchio di Manfredonia. La vittima, nota alle forze dell’ordine per questioni di droga, venne raggiunta e ferita a gennaio scorso, ma il movente è tuttora ignoto.

Secondo l’accusa, Miucci, armato di fucile a pompa, sarebbe entrato in azione in via San Leone IX, sparando al 38enne mentre quest’ultimo passeggiava. La vittima riuscì a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Manfredonia e, successivamente, fornì una descrizione dell’aggressore. Miucci sarebbe stato incastrato dai filmati della videosorveglianza, in linea con le informazioni fornite dal ferito.

I carabinieri effettuarono anche una perquisizione a casa del giovane Miucci a Monte Sant’Angelo sequestrando un piumino rosso, forse usato dal 21enne al momento della sparatoria. Positivo l’esame dello stub sull’indumento ovvero l’analisi utile a rinvenire tracce di polvere da sparo.

Stando all’impianto accusatorio, il figlio del boss avrebbe agito per “pregressi rapporti e ragioni di astio” con la parte offesa. Su Miucci, inoltre, il gip avrebbe evidenziato “una personalità proclive a risolvere questioni ricorrendo all’intimidazione armata”. Il 21enne venne arrestato già a marzo scorso per detenzione di un fucile.

Suo padre Enzo, intanto, resta detenuto a Palermo ed è ancora sotto processo dopo l’arresto nel 2019 per l’operazione antimafia “Friends”.

Nel frattempo, il boss del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone è stato nuovamente arrestato lo scorso 14 luglio con l’accusa di aver gestito il traffico di droga dal carcere di Terni e di aver introdotto e utilizzato telefonino mentre era in cella.

Che Enzo “Renzo” Miucci sia il “dominus” della mafia garganica lo si evince in un passaggio dell’ordinanza: “È utile ricordare che il capo batteria malavitosa ‘montanara’, nell’intento criminale ha potuto affidarsi ad una struttura organizzativa di tipo ‘militare’ con la distinzione, al suo interno, di gradi e gerarchie. In tale ambito, è verosimile sostenere che Matteo Pettinicchio, sia amicalmente che per la totale condivisione degli intenti criminali, sarebbe da ritenersi a tutti gli effetti il suo luogotenente”. (In alto, i due Miucci; sullo sfondo, i carabinieri davanti al castello di Manfredonia)

