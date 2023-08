Windsurf, la scalata del giovane garganico Bonsanto. È in lizza per il titolo di campione d’Italia

Il Gargano con l’atleta peschiciano, Michele Bonsanto sulla scena del windsurf nazionale. Il surfista, numero velico ITA 2811 ed unico rappresentante della Puglia, è stato uno dei protagonisti nell’ultima gara disputata nelle acque di Talamone in Toscana con un ottimo 2° Posto finale in Pinna e 3 ° Posto finale in Foil,

Questo altro grande risultato, si aggiunge al 3° Posto della la I° Tappa di Torbole sul Garda (TN) ed al 1° Posto conquistato nella II° Tappa di Messina , che porta l’atleta garganico a giocarsi in una situazione di vantaggio il titolo Nazionale assoluto alle finali che si svolgeranno dal 6 al 8 Ottobre sull’Isola d’Elba presso il Lido Capovilieri, contro atleti provenienti dai più blasonati circoli Italiani.

Bonsanto ora si prepara a lunghe sessioni di allenamenti sulle spiagge di Peschici e Vieste, dove fortunatamente il vento garantisce agli appassionati lunghe giornate di sport sulle limpide acque garganiche, in preparazione dei prossimi campionati Europeii che si svolgeranno dal 21 al 24 agosto sul lago di Garda, delle finali del campionato italiano e della Coppa del Mondo PWA juniores che si svolgeranno in Turchia. “Sono pronto per affrontare i prossimi impegni e punto molto al titolo di campione d’Italia. Sarebbe davvero una gioia indescrivibile. Ci provo”.