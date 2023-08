Incidente in via della Repubblica a Foggia, il ragazzino trasportato in ospedale in condizioni disperate

È in condizioni disperate il ragazzino che nel tardo pomeriggio è stato investito da una utilitaria nera in via della Repubblica a Foggia, proprio dinanzi all’edicola della zona. La vittima è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Riuniti di Foggia con una grave emorragia cerebrale.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, questi ultimi per i rilievi del caso. Strada chiusa al traffico e utilitaria portata via con il carro attrezzi.