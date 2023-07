Grave incidente sulla Tangenziale di Foggia, morta una persona. Fatale lo scontro tra auto e mezzo pesante

Un anziano è morto a causa di un incidente tra un mezzo pesante ed un’autovettura sulla Tangenziale di Foggia. A causa dell’incidente è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 673 “Tangenziale di Foggia”, in corrispondenza del territorio comunale di Foggia.

Il transito, interdetto dal km 27,500 al km 29,100, viene provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, con indicazioni in loco. Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (fonte Italpress) – foto archivio