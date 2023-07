“L’anno scolastico avrà inizio regolarmente nei locali del plesso Santa Chiara”. L’annuncio dell’istituto foggiano

“Continua il confronto con il Comune per individuare le migliori soluzioni e rendere la prospettiva dei lavori di ristrutturazione della Santa Chiara un’opportunità e una occasione unica per la nostra città”. Lo rende noto un comunicato dell’istituto scolastico foggiano.

“Grazie al prezioso supporto del nostro provveditore Episcopo, all’attenta e propositiva partecipazione delle organizzazioni sindacali e alla disponibilità dei funzionari comunali, la riunione odierna segna un punto di svolta nella definizione delle soluzioni organizzative che permetteranno ai nostri studenti di continuare il loro percorso di crescita con serenità. Come già anticipato, si conferma che l’anno scolastico avrà inizio regolarmente nei locali del plesso Santa Chiara, e che questi ultimi saranno utilizzati fino al mese di dicembre”.

A seguito della seduta del Consiglio d’Istituto allargato ai rappresentanti dei genitori delle sezioni e delle classi dei tre ordini di scuola, “è stato recepito l’orientamento emerso dalla consultazione avviata tramite sondaggio on line, aperta a tutti i genitori. L’opzione che ha prevalso – proseguono dalla scuola -, accolta al Tavolo tecnico, prevede la seguente organizzazione: la scuola dell’infanzia, la primaria e le classi prime della secondaria saranno ubicate presso la sede Pascoli, mentre le classi seconde e terze della secondaria saranno accolte presso la sede dell’Altamura, con un forte incentivo finalizzato all’utilizzo del servizio di trasporto, che sarà riconosciuto dal Comune alle famiglie degli alunni coinvolti. Si sottolinea inoltre che l’impianto organizzativo coinvolgerà le classi per pochi mesi, e comunque fino alla consegna delle aule della Pascoli, attualmente in ristrutturazione”.