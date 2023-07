Il Foggia si affida a San Francesco. Ritiro precampionato ad Assisi con il neo tecnico Cudini

“Il Calcio Foggia 1920 comunica che dal 31 luglio i rossoneri si ritroveranno per dar via al ritiro pre-campionato che si svolgerà in terra umbra”. Lo riporta una nota del club rossonero.

“I ragazzi del neo tecnico Cudini alloggeranno presso il Grand Hotel Assisi ed effettueranno le due sedute di allenamento giornaliere presso lo Stadio Comunale Nuovo di Costano a Bastia Umbra”.

“La troupe rossonera partirà alla volta di Vibo Valentia il 4 agosto per il match di Coppa Italia Tim con il Catanzaro, per poi rientrare ad Assisi, dove mister Cudini dirigerà gli allenamenti fino all’11 agosto, giorno del rientro allo Zaccheria”.