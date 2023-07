Scuola, l’assessore regionale: “Favorevole all’apertura ad ottobre ma bisogna chiederlo al ministro”

Tra i vari temi affrontati e discussi al Libro Possibile di Vieste, quello della scuola con il ministro Giuseppe Valditara e l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. “La scuola – ha detto Leo – deve essere supportata ancora di più, ad iniziare dai nostri docenti che devono essere aiutati.Il contratto firmato qualche settimana fa non basta. Bisogna dare più autorevolezza ai nostri docenti, eliminare le classi pollaio e dare più qualità al mondo scuola con la connessione con il mondo del lavoro”. Leo ha poi parlato degli ITS che in Puglia sono sempre più una realtà.

“Gli ITS sono importanti, sono un modello in Italia che però hanno bisogno di un percorso scolastico altrettanto qualitativo perchè non sono sufficienti i due anni dell’ITS per entrare ed inserirsi nel mondo del lavoro. Occorre studiare con scuole attrezzate”. Il ministro ha detto che devono aumentare i 6 in condotta. “È semplice dire che i ragazzi con il 6 in condotta verranno bocciati. Gli alunni vanno supportati. Ci sono grandi fragilità nelle nostre scuole, e ai ragazzi è giusto dare la giusta autorevolezza. La scuola è dei ragazzi”.

Infine sul calendario scolastico: “Tornare ad aprire le scuole il primo ottobre? Per favorire l’allungamento della stagione turistica potrei essere pure favorevole ma bisogna chiederlo al ministro che a quanto pare vuole tenere aperte le scuola anche in estate. È pur vero che ogni anno abbiamo l’obbligo di svolgere un determinato numero di giorni”.