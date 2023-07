Fiamme in un capannone nel Foggiano, bruciano 500 quintali di plastiche e stoffe

Ecoballe contenenti plastiche e stoffe in fiamme all’interno di un capannone di circa 800 metri quadrati, in contrada Fucicchia a Poggio Imperiale. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno lavorato per tenere sotto controllo le fiamme, che si sono sviluppate all’interno dell’area mandando in fumo circa 500 quintali di materiale.

Il tetto dell’immobile ha subito un crollo di un’area. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte sino a sera, con l’intervento di 3 squadre dei pompieri, arrivate anche da Termoli.