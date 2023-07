A curare la laguna malata di Varano sarà la Regione Puglia. “Abbiamo disposto monitoraggi straordinari”

A curare la laguna malata di Varano sarà la Regione Puglia. “Per legge – spiega il vicepresidente Raffaele Piemontese – i soggetti responsabili del dragaggio ordinario nel lago di Varano sono i Comuni. Noi abbiamo sempre messo a disposizione il nostro supporto, cosa che abbiamo fatto anche una settimana fa con una nota a firma mia e del presidente Emiliano, nella quale abbiamo garantito la disponibilità economica per sostenere tutte quelle iniziative per salvare il lago. Purtroppo nei giorni scorsi qualcuno ha preferito altro ai canali istituzionali, generando cattiva informazione, addirittura facendo capire che tratti del mare garganico fosse inquinato. Così non è, e anche l’Arpa ha confermato la balneabilità del mare che costeggia il lago, tranne le due foci. La Regione c’è, e devo ringraziare i sindaci di Carpino e Ischitella che con modi garbati hanno partecipato al tavolo istituzionale presso la Prefettura di Foggia per affrontare la questione e cercare le soluzioni adatte. La Regione ha predisposto da subito monitoraggi straordinari per tenere sotto controllo lo stato di salute dell’acqua della laguna”.