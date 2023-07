Controlli intensi da parte della Polizia Locale nelle località di mare tra Lesina e Torre Mileto

Gli operatori di Polizia Locale di Lesina, già dal mese di giugno 2023, stanno ponento in essere una intensa attività di controllo del territorio di loro competenza finalizzata principalmente a reprimere violazioni alle norme del Codice del Commercio e del Codice della Strada. Tra Marina di Lesina e Torre Mileto, gli agenti del comandante commissario capo Angela Milone stanno effettuando una intensa attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico e delle autorizzazione alla vendita di merce alimentare e non nelle strade che portano alle spiagge e all’area destinata al mercato settimanale che, a Marina di Lesina, si svolge il giovedì ed attira un numero importante di utenza da tutte le zone limitrofe. Non stanno mancando anche i controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada. Oltre alla sosta e all’uso delle cinture di sicurezza, gli agenti del Comando di Lesina stanno attenzionando anche il rispetto del limiti di velocità grazie a postazioni di autovelox mobili.

Intensi controlli anche di polizia veterinaria e polizia edilizia in Torre Mileto dove sono state abbattute villette abusive.

A consentire queste intense attività è stata l’assunzione di nuovo personale. Ad oggi, il Comune di Lesina può contare su 4 agenti assunti a tempo indeterminato e 7 stagionali a tempo determinato coordinati in tutte le operazioni del vice comandante comm. Primiano Dentale.

Da quest’anno, infine, a Marina di Lesina è stato predisposto un distaccamento dei Carabinieri con 4 operatori ed un maresciallo che garantiscono un capillare controllo del territorio in tutte le ore del giorno e della notte.