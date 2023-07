Sgarbi sul Gargano: “Mi salvo nell’oasi di Mattinata. Ma il Foggiano è devastato dalla violenza dell’eolico”

Vittorio Sgarbi star sul Gargano. Il sottosegretario alla Cultura è atteso da almeno due eventi, uno a Mattinata dove presenzierà all’inaugurazione di un museo, l’altro a Vieste per “Il Libro Possibile”, kermesse culturale che lo ha visto protagonista già in passato.

Ospite in un noto lido di Mattinata, Sgarbi ha postato un video sui social esaltando le bellezze della provincia di Foggia. “Qui ci sono semplicità e poesia. Una vista bellissima. Amo la Puglia per il suo paesaggio, ma purtroppo è devastata dalla violenza mafiosa delle pale eoliche soprattutto nel Foggiano. Per fortuna ci sono ancora aree meravigliose come questa e quindi ci salviamo nell’oasi di Mattinata”.