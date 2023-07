Carrellisti, conducenti mezzi pesanti, mediatori linguistici, ingegneri. Chance di lavoro nel Foggiano

Ben 260 posizioni aperte registrate presso i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia nella settimana 3-10 luglio. Molte delle richieste riguardano il settore agricolo, naturale vocazione della Capitanata: 129 posizioni aperte. Per le aziende del territorio continua la ricerca di quasi 100 carrellisti con patentino tra Foggia e Stornarella; 10 tecnologi alimentari e 20 addetti alla cernita a Stornarella. Inoltre, 9 posizioni sono riservate agli iscritti al collocamento mirato (art.1 e art.18 L.68/99): 2 elettricisti/operai di impianti industriali; 2 impiegati microbiologici alimentari; 2 impiegati tecnologici alimentari di laboratorio; 2 meccanici aggraffatori; 1 impiegato tecnologico alimentare.

I dettagli sono consultabili sul sito Sintesi Foggia. Il settore secondario registra 7 annunci di lavoro: per “costruzioni e impianti” continua la ricerca di 5 conducenti autocarri/mezzi pesanti e 5 conduttori macchine movimento terra a Troia; 1 conduttore macchine movimento terra e 2 manovali edili a Casalnuovo Monterotaro; per “commercio e artigianato” la ricerca riguarda 2 addetti alle vendite con funzioni di consegna a Foggia; 1 macellaio a Vieste; 1 addetto alle vendite nel settore autoricambi a San Severo. Nel settore terziario resta alta la richiesta di personale: 114 professionisti tra “turismo e ristorazione” (1 cameriere a Cerignola e a Marina di Lesina e 2 camerieri bar/sala a Vieste; più di 30 profili – camerieri ai piani, governanti e facchini – tra Vieste e Peschici), “amministrativo” (4 impiegati per ufficio tecnico – di cui 2 tirocinanti – a Troia; 1 ingegnere gestionale e 1 programmatore informatico a Torremaggiore) e “sanità, servizi a persone e aziende” (1 educatore a San Giovanni Rotondo, 50 mediatori linguistico-culturali e 10 guardie giurate particolari a Foggia). Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi. Attivi fino al 13 luglio due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato per n.5 Operatori Uscieri (ex art.1 L.68/99) e n.2 Operatori Messi Comunali (ex art.18 c.2) presso il Comune di San Severo. Per i dettagli visitare il sito Sintesi Foggia. Per chi è interessato a lavorare all’estero la rete EURES offre la possibilità di trovare annunci di lavoro per vari Paesi Europei.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.