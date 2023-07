Sette indagati per la morte del piccolo Dario nel mare di Margherita di Savoia. Si attende l’autopsia

La Procura di Foggia ha sottoposto a indagini preliminari sette persone per la morte del piccolo Dario Brinzan, un bambino di sei anni, di origini rumene, morto lo scorso 5 luglio nelle acque di Margherita di Savoia. L’ipotesi è che sia annegato ma non si escludono altre cause. Le sette persone sotto inchiesta, tutte nate a Canosa di Puglia, sono indagate “per non aver impedito la morte di Dario Brinzan”, si legge sulle carte giudiziarie. Persone offese i genitori di Dario rappresentati dall’avvocato del Foro di Foggia, Luigi Leo.

Nelle prossime ore sarà eseguito l’esame autoptico sul corpo del piccolo Dario. Persone offese e indagati potranno nominare consulenti tecnici di parte che potranno partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve.

Il bambino, nato a Cerignola e residente a Canosa, è deceduto nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani” di Margherita di Savoia. Il piccolo era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare. “Chi ha visto qualcosa ci dia informazioni utili”, l’appello dei genitori.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui