“Le Rsa pugliesi sono in regola”. È quanto sostiene l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ex assessore alla Sanità della Regione Puglia e attuale consigliere regionale del Pd, a margine delle audizioni in commissione consiliare. Nei giorni scorsi, da una relazione del Nucleo ispettivo regionale (Nirs) erano state rilevate presunte irregolarità nel 70% delle strutture, ma secondo Lopalco “quanto emerso oggi in Commissione lascia senza parole”.