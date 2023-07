Autopsia sul bimbo morto in mare a Margherita. Appello genitori: “Chi ha visto qualcosa ci dia informazioni”

La Procura di Foggia ha disposto l’autopsia per accertare le cause dell’annegamento del bambino di 6 anni, avvenuto nella giornata di ieri a Margherita di Savoia (Bat). Stando a quanto si apprende, l’incarico sarà conferito lunedì prossimo al direttore dell’istituto di medicina legale di Foggia, Luigi Cipolloni. Il bambino è annegato nello specchio di mare antistante un lido che aveva raggiunto assieme ad altri per un centro estivo. Inutili i soccorsi del personale dello stabilimento balneare e dei soccorritori del 118.

Intanto, stamattina i genitori hanno conferito mandato all’avvocato del Foro di Foggia, Luigi Leo per essere rappresentati legalmente ella vicenda. Attraverso l’avvocato, padre e madre invitano tutti coloro che sanno o hanno assistito all’episodio di contattare forze dell’ordine, procura o difensore per rilasciare informazioni utili.