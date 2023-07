A Cerignola una pista ciclabile di 2.5 km e rifacimento dei marciapiedi: “Favoriamo la mobilità sostenibile”

Da viale XXIV Maggio a via Osteria Ducale; da viale Sant’Antonio a via Vittorio Veneto; da Corso Gramsci a Corso Aldo Moro passando per piazza Di Vittorio e piazza Duomo: è questo il percorso della nuova pista ciclabile – di oltre 2.5 km – che si snoderà sulle principali arterie di Cerignola. L’iter burocratico volge ormai al termine ed entro un mese partiranno i lavori di realizzazione dell’opera per i successivi 180 giorni. Inoltre, il Politecnico di Bari è al lavoro per redigere il nuovo piano di mobilità nel centro ofantino.

“È sicuramente un progetto importante – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia – perché mira in maniera fattiva a ridurre il traffico e l’inquinamento virando verso una mobilità green. Oltre a questo, però, faremo di più perché interverremo anche sui marciapiedi e sul basolato, con una riqualificazione anche dei parcheggi presenti nella piazza del mercato di viale Sant’Antonio”.

“Allo stesso modo- prosegue Lasalvia – prevediamo di allungare ulteriormente il tratto ciclabile in via San Marco, ormai diventato percorso podistico molto frequentato da centinaia di sportivi. In questo modo riusciremo a collegare le nuove piste ciclabili a quelle già esistenti, in modo da coprire una fetta considerevole di città imprimendo una svolta sostenibile alla viabilità, anche grazie al contributo dell’assessore Cicolella”. La realizzazione dell’intero percorso ciclabile è finanziata con un importo di complessivi 2 milioni di euro.

“Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei tratti distintivi di questa amministrazione comunale. Favoriamo la mobilità sostenibile – sostiene il sindaco di Cerignola Francesco Bonito – per ridurre in maniera concreta il traffico. Ma questa è soltanto una parte di un progetto ambizioso di rivoluzione del centro cittadino: dopo l’inaugurazione della nuova Piazza Di Vittorio (Chiesa del Carmine), è al vaglio della commissione il progetto per la nuova Piazza Duomo, così come è in fase avanzata il progetto di pedonalizzazione completa di un tratto di Corso Aldo Moro, che va dalla villa comunale all’ex ospedale Tommaso Russo. L’obiettivo è ridurre il traffico, incentivare forme green di mobilità e abbellire la nostra città”.

Nel frattempo l’assessore alla viabilità, Teresa Cicolella, ha dato incarico al Politecnico di Bari di redigere un nuovo piano del traffico. Pertanto si invita la cittadinanza a compilare il relativo questionario in forma anonima al link: https://forms.office.com/e/wMApafMATu.