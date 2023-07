Aumentano i posti letto in Puglia, 168 in più negli ospedali foggiani. Balzo importante per Riuniti e Tatarella

La Giunta regionale ha approvato oggi l’aggiornamento della rete ospedaliera pugliese, per il raggiungimento del numero massimo di posti letto previsto dal D.M. n. 70/2015. Il piano approvato, di fatto, non modifica l’impostazione delle rete ospedaliera della Regione Puglia, ma incrementa di 900 posti letto l’attuale programmazione. In particolare, è stata posta particolare attenzione alla istituzione dei posti letto di Medicina d’Urgenza e Accettazione presso gli Ospedali di II e I Livello nonché presso gli Enti ecclesiastici, al fine di migliorare la gestione del sovraffollamento dei Pronto soccorso.

Inoltre, è stato previsto un incremento dei posti letto di riabilitazione e lungodegenza, al fine di facilitare il passaggio dalla fase acuta a quella post – acuta, consentendo dunque, un miglior utilizzo dei posti letto. Trattandosi di approvazione dello schema di Regolamento, si procederà alla presentazione del provvedimento alla Commissione consiliare permanente, per il previsto parere obbligatorio non vincolante.

“Il piano – spiega l’assessore Palese – è stato concordato con i dg e discusso con il Ministero e nei fatti non modifica quanto già previsto, ma integra le dotazioni con riguardo soprattutto la lungodegenze e la riabilitazione”. Il provvedimento sarà altresì trasmesso al Ministero della Salute, per l’acquisizione del parere da parte del Tavolo tecnico sul D.M. n. 70/2015.

La deliberazione di Giunta regionale è corredata di una puntuale analisi della produzione delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, dell’analisi della mobilità nonché del personale in servizio. La rete ospedaliera sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte del Dipartimento Promozione della Salute e de Benessere animale, volto a valutare i volumi e gli esiti di ciascuna Unità Operativa.

Nel Foggiano aumentano i posti letto negli ospedali pubblici, 168 in più rispetto all’ultima programmazione. Al Riuniti 42 posti dislocati tra Cardiochirurgia, Chirurgia maxillofacciale, Chirurgia pediatrica, Ematologia, Grandi Ustionati, Malattie endocrine del ricambio, Neuroriabilitazione-Ortopedia, Traumatologia-Otorinolaringoiatra-Psichiatria-Reumatologia-Unità spinale-Urologia. Al Lastaria di Lucera 40 posti in Lungodegenti e Recupero e riabilitazione. Al Masselli Mascia di San Severo 30 posti letto in più in Lungodegenti-Neurologia-Pneumologia, al Tatarella di Cerignola 48 posti divisi tra Chirurgia generale, Lungodegenti, Nefrologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatra, Unità coronarica, Urologia. Infine, al San Camillo de Lellis di Manfredonia 8 posti in più in Lungodegenti.

Ecco il dettaglio per Provincia:

I dati per la provincia di Foggia: