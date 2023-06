Lo Stato insiste sul quartiere ferrovia di Foggia: nuovi controlli e pioggia di sanzioni e sequestri

La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità che si possono verificare nelle zone del centro cittadino foggiano.

Nella giornata di ieri, i servizi sono stati concentrati nella zona del quartiere ferrovia, meglio individuata nell’area ricomprendente il nodo-intermodale “Russo” (snodo di arrivo e partenza di autobus diretti sia in Italia che in paesi esteri) la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora, dove i cittadini segnalano particolari fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale.

Ecco i risultati: 153 persone identificate; 72 veicoli controllati; 30 sanzioni al CdS elevate di cui 11 relative alla sosta vietata; 3 veicoli sequestrati; 7 locali commerciali controllati; 5 sequestri amministrativi di cui 4 per merce abusivamente venduta sulla pubblica via Podgora e un sequestro di un ciclomotore privo di assicurazione e di targa; 5 provvedimenti Dacur di cui uno per bivacco e 4 per vendita di merce senza licenza; 4 verbali per violazioni al Codice del Commercio. I servizi di controllo del territorio effettuati dalle Forze di Polizia continueranno senza soluzione di continuità.