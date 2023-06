“Clienti di Bari e Los Angeles entrano! Si può avere una pagnotta come quella in esposizione? Loro pensavano di no, ma al ‘Nonsolopane Fornotaronna’ tutto è possibile. Eccola pronta e via. Acquistata con la soddisfazione dei clienti e dello staff del forno Taronna”. Gradita sorpresa oggi nel forno di Donato Taronna a Monte Sant’Angelo per l’inaspettata visita di turisti provenienti addirittura dagli Stati Uniti. Foto di rito con la maxi pagnotta.