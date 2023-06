Napoleone Cera eletto segretario del Consiglio regionale della Puglia. “Un onore assumere questo ruolo”

Con 23 voti Napoleone Cera (Forza Italia) è stato eletto consigliere segretario del Consiglio regionale della Puglia. Il consigliere Paolo Dell’Erba sempre di Forza Italia, ha ottenuto 12 voti, mentre il consigliere Antonio Tutolo una preferenza.

“È un onore assumere questo ruolo e lavorare al servizio dei cittadini della nostra regione – ha commentato il politico di San Marco in Lamis -. Desidero ringraziare di cuore tutti i consiglieri regionali di ogni espressione politica che hanno espresso la loro fiducia in me e mi hanno votato. È un gesto di grande valore che dimostra la volontà di collaborazione e l’impegno comune per il progresso della Puglia. Mi impegno a svolgere le mie responsabilità con serietà, integrità e trasparenza, cercando sempre di rappresentare al meglio gli interessi di tutti. Sarò un punto di riferimento per l’intero Consiglio Regionale, lavorando instancabilmente per promuovere la partecipazione attiva, l’ascolto delle diverse opinioni e la costruzione di soluzioni efficaci per le sfide che affrontiamo”.

Poi conclude: “Infine, voglio ringraziare anche i cittadini della Puglia che hanno dimostrato fiducia nel Consiglio Regionale e che rappresentano la nostra più grande risorsa. Sarà un onore rappresentarvi e lavorare per il vostro benessere. Sono emozionato e determinato ad affrontare questa nuova sfida e a fare la differenza – ha concluso -. Sono aperto a qualsiasi idea, suggerimento o richiesta che possa contribuire a un futuro migliore per la nostra regione. Grazie ancora a tutti per il sostegno e la fiducia che avete riposto in me. Insieme possiamo fare grandi cose”.