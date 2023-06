“Lavoro per te”, altri 40 annunci di lavoro presso i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

40 annunci di lavoro per 218 posti: i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia segnalano un aumento pari al 7% del numero di profili richiesti tra il 19 e il 26 giugno rispetto alla settimana precedente. Ben 120 figure professionali richieste nel settore agricolo, 60 nel settore terziario e 38 in quello industriale e commerciale. I dati confermano l’imminente avvio della stagione produttiva in Capitanata e la correlata ricerca di lavoratori legata alla stagionalità della produzione. Attualmente, si cercano 50 carrellisti, 50 addetti alla cernita, 20 tecnologi alimentari presso il CPI di Foggia. Altri annunci nel settore sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te – Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi.

Nel settore terziario sono stati registrati 12 annunci in ambito turistico e 5 in ambito amministrativo. Governanti, camerieri ai piani, facchini si cercano per strutture di Peschici, Vieste e Rodi Garganico. Rimangono scoperte alcune posizioni lavorative come barista, pizzaiolo, cameriere a Cerignola e San Severo. In ambito amministrativo sono richiesti 1 commercialista a Cerignola, 4 impiegati per ufficio tecnico a Lucera, 3 tirocinanti per implementazione del sistema gestionale SAP e intermediari assicurativi a Manfredonia.

Chiude il settore secondario con 10 ricerche in ambito commerciale e 10 in ambito edilizio: operai e carpentieri edili, conducenti mezzi pesanti, muratori, fabbri, addetti al banco salumeria. Per i dettagli consulta gli annunci su “Lavoro Per Te”.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.