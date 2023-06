Glamour e look estivi a Foggia con Federico Fashion Style. Incontro con le clienti di Giò Forcella

È l’hair stylist del momento: tutte vorrebbero farsi “mettere le mani” in testa solo da lui. Stiamo parlando di Federico Fashion Style che ha fatto tappa a Foggia per il suo tour pugliese. Dopo Brindisi, Lecce e Taranto, il famoso parrucchiere dei vip è arrivato nel Tavoliere presso il salone di Giò Forcella.

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è un parrucchiere e personaggio televisivo italiano. Per l’occasione il celebre hair-stylist, accompagnato dal suo staff si è affidato all’atelier di bellezza Giò Forcella aperto nel 1994 e trasferitosi nel 2016 in corso Giannone a Foggia. Il salone è specializzato in particolare nelle sfumature del biondo. Federico resterà a Foggia una giornata intera per accontentare tutte le cliente che desiderano provare i suoi servizi.

“Una grande giornata e siamo solo alla mattina” – commenta a l’Immediato Giò Forcella, direttrice dell’atelier scelto da Federico Fashion Style.

A tal proposito anche Federico Fashion Style conferma: “Scelgo i miei saloni in base a precisi criteri come la professionalità, la qualità e il glamour e Giò Forcella li soddisfa tutti“.

Federico seleziona i saloni con cui desidera collaborare secondo precisi criteri: il suo tour accontenta tutte le clienti che non possono recarsi nei suoi saloni ufficiali a Roma e Napoli e porta in giro per l’Italia il suo tocco inconfondibile.

Gli appuntamenti sono stati gestiti direttamente dalla segretaria di Federico Fashion Style. Fino ad orario di chiusura Federico sarà disponibile per incontrare le sue clienti e per gli scatti con i fan.