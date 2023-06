Blitz della Polizia Locale nella villa abusiva del sindaco di Manfredonia. Agenti sul posto per sopralluogo

Blitz questa mattina della Polizia Locale di Manfredonia nella villa abusiva di Siponto del sindaco Gianni Rotice. Dopo lo scoop de l’Immediato, qualcosa si muove contro gli immobili fuorilegge presenti nel noto villaggio turistico a due chilometri dalla città del golfo. Il manufatto in viale dei Pini, come più volte raccontato, è totalmente abusivo oltre che situato in area sottoposta a diversi vincoli. Rotice tentò una legittimazione nel 2018 ma senza alcun esito.

Oggi ecco i vigili per un sopralluogo approfondito durante il quale scopriranno anche gli 800 metri quadrati di recinzione mai dichiarati. A questo si aggiungono, poi, le opere in tufi, ringhiere e altri manufatti non amovibili in area vincolata. Insomma, strutture mai comparse nei documenti che oggi saranno vagliate dalla Polizia Locale. Per una villa abusiva di Siponto si è già dimessa l’assessora ai Lavori Pubblici, Lucia Trigiani. Il sindaco come si comporterà? E la Prefettura di Foggia? Resterà silente?

