“Festa della Musica” all’Archivio di Stato di Foggia: il passato e la storia prendono forma con Vivi la Vita!

Il, in collaborazione con l’, con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e della RAI, promuove e patrocina la, che si terrà il 21 giugno 2023 e avrà come tema “.L’Archivio di Stato di Foggia si trasforma per l’occasione e per raggiungere come obbiettivi da perseguire una più ampia apertura verso il territorio e un maggior coinvolgimento della, sta cercando di trasformare un luogo, da molti percepito come stantio, in un luogo di diletto dove poter anche festeggiare gioendo della Vita.

In occasione dell’evento, Archivio di Stato di Foggia ha collaborato conl’Accademia di Belle Arti di Foggia, la partecipazione del gruppo “Ensamble Bona Fides” (Tozzi Flavia – Alessia Massariello – Tozzi Francesco – Giuseppe Di Sabato – Raffaele Onorato), di Maurizio Rana all’handpan e dell’Associazione Terre d’Alta Puglia.

“L’Archivio di Stato diventa un luogo ludico e di svago per avvicinare tutti alla memoria e alla storia – spiega Alfredo De Biase, coordinatore dell’Archivio di Stato– perchè questi sono luoghi che devono essere vissuti anche come gioia per questo l’evento si chiama “Vivi La Vita”.

Di seguito il programma della manifestazione: dalle ore 19.00 apertura porte alla Festa della Musica 2023 con saluti delle autorità invitate, del direttore Massimo Mastroiorio e del coordinatore Alfredo de Biase dell’Archivio di Stato di Foggia. Seguirà illuminazione della corte, esposizione in teche di documenti d’archivio e inaugurazione della mostra di strumenti musicali d’epoca sveva ricostruiti dall’artigiano F.Tozzi di Lucera. Momento musicale con musiche medievali del gruppo “Ensamble Bona Fides”.

La serata sarà condita dalle degustazioni enogastronomiche offerte dall’Associazione Terre d’Alta Puglia.