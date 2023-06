No della Cassazione al “capo dei capi” della mafia garganica. Per Armando Li Bergolis confermato il 41 bis

No della Cassazione ad Armando Li Bergolis, il boss dei boss. L’uomo, 48 anni, capo indiscusso del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone, apicale anche rispetto ai fratelli Matteo, 50 anni e Franco, 45 anni, aveva presentato ricorso contro la decisione del Ministero della Giustizia di prorogare per altri due anni il regime del 41 bis, carcere duro.

Per i giudici “è persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del boss con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati”. Armando Li Bergolis fu condannato a 27 anni di carcere nel maxi processo “Iscaro-Saburo” che certificò per la prima volta, nel 2009, l’esistenza della mafia sul Gargano. Nello stesso procedimento penale vennero inflitti 27 anni anche al fratello Matteo, mentre a Franco, il piccolo dei tre, fu comminato l’ergastolo. L’uomo, infatti, oltre alle accuse di mafia, venne indicato dai giudici come il mandante dell’omicidio Mangini nel 2001 a Manfredonia.