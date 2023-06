Foggiano nella morsa del maltempo, allagamenti e fiumi in piena. Le immagini

Piogge molto intense e persistenti stanno interessando la provincia di Foggia dal pomeriggio di ieri, generando piene significative dei corsi d’acqua della Capitanata come il torrente Cervaro a cui si riferiscono le nostre immagini. Una situazione anomala in un periodo dell’anno solitamente caldo e con assenze di precipitazioni. Allagamenti vengono segnalati in diverse zone del Foggiano, soprattutto nelle zone pianeggianti del Tavoliere con danni ormai ingenti al grano duro. Le abbondanti piogge di questi giorni stanno facendo ritardare il raccolto, e in alcune zone lo stesso è compromesso. Per tutta la giornata di oggi giovedì 15 giugno continuerà l’allerta meteo arancione con piogge e temporali. Da domani è previsto un graduale miglioramento con il ritorno del sole. Le temperature saliranno solo a partire dalla prossima settimana raggiungendo e in alcuni casi superando i 30 gradi.