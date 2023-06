Ail Foggia dona microscopio a Casa Sollievo. Diagnosi di precisione sulle malattie oncoematologiche

La struttura di Ematologia-UTIE di Casa Sollievo della Sofferenza si dota di un nuovo microscopio altamente innovativo che permetterà diagnosi oncoematologiche di precisione. La donazione, del valore di 120.000 euro, è stata possibile grazie all’intervento finanziario di Ail Foggia Odv. Presenti all’evento di inaugurazione, avvenuta ieri, l’ematologo e presidente di Ail Foggia Celestino Ferrandina insieme ad alcuni componenti del Cd’A di Ail Foggia, Michele Carella direttore dell’Ematologia di Casa Sollievo e il direttore medico di Presidio Gabriella De Vincentis che ha rimarcato l’importanza della sinergia tra Terzo Settore e sistema sanitario.

Ail Foggia su preciso impulso del suo presidente, il quale svolge anche il ruolo di consigliere nazionale di Ail, ha inteso con questa donazione rispondere all’appello di pazienti e caregiver che chiedono di poter continuare ad effettuare cure di qualità sul territorio.

Dichiarazione di Ferrandina presidente Ail Foggia

“Ufficializziamo oggi una donazione rivolta ai pazienti oncoematologici di Foggia e Provincia. Come Organizzazione di Volontariato supportiamo sul territorio di Capitanata i due reparti di Ematologia dell’adulto (Foggia e San Giovanni Rotondo) e il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo. Dopo l’impegno profuso in circa 30 anni, nei confronti della struttura di Ematologia di Foggia questo è il primo grande dono che inostri sostenitori e i nostri volontari offrono all’Ematologia dell’adulto di Casa Sollievo. Questa donazione va ad arricchire l’armamentario diagnostico e tecnologico di questa grande struttura. Grazie alle iniziative, nazionali e locali, di raccolta fondi, grazie ai lasciti, alle donazioni liberali e al cinque 5X1000 oggi raggiungiamo un importantissimo risultato”.

Dichiarazione di Michele Carella direttore della Struttura di Ematologia di Casa Sollievo della Sofferenza

“Ringraziamo Ail Foggia per li sostegno nei confronti dei pazienti oncoematologici. La presenza di Ail è importante perché la nostra struttura è ubicata in un posto difficilmente raggiungibile e abbiamo pazienti della provincia di Foggia che desiderano essere curati qui da noi. lI nostro centro, inoltre, attira circa li 40% di pazienti fuori regione. Ail Foggia, da anni, ospita gratuitamente i pazienti e i caregiver) che si rivolgono a noi per la diagnosi e la cura di importanti patologie oncoematologiche e per l’attività trapiantologica. Questo microscopio permetterà non solo a noi ma a tutta la comunità scientifica della provincia di Foggia e della Puglia, inserita nella rete REP, di poter offrire diagnosi citogenetiche e di biologia molecolare più minuziose. Sensibilità e vicinanza al tema della Ricerca Oncoematologica è stata manifestata dal cantante Antonino Spadaccino che in più occasioni ha sostenuto le iniziative di Ail Foggia Odv.