Nel carcere di Foggia 600 detenuti ma la capienza è per 364. “Condizioni di lavoro disperate”

Si é svolta una ulteriore visita della delegazione Cgil-Fp Polizia Penitenziaria alla Casa Circondariale di Foggia, a cui ha partecipato il segretario generale della Cgil-Funzione Pubblica Angelo Ricucci, al fine di verificare le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria.

“La delegazione, nell’interesse dei lavoratori ha proceduto alla visita degli ambienti di lavoro – si legge in una nota -, in particolare, le sezioni di detenzione e il settore infermeria dell’istituto, dove sono state rilevate criticità organizzative strutturali e strumentali che saranno portate all’attenzione dei vertici Asl”. E ancora: “Nell’ambito della visita si è avuto modo di apprezzare l’impegno della Direzione nel riqualificare la struttura ove rispetto alle visite scorse sono stati effettuati molteplici interventi di manutenzione”.

“Disperata, invece, è la condizione lavorativa del personale ridotto al lumicino infatti l’istituto vanta due record negativi, il maggior affollamento in Puglia e uno dei maggiori d’Italia e la più grave carenza di personale in Puglia e tra le maggiori in Italia. Condizioni di lavoro durissime che impongono ai lavoratori turni estenuanti fino a 12 ore ed oltre, con seri timori espressi dalla Direzione di non poter concedere nel periodo estivo nemmeno un breve periodo di ferie”.