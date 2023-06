Il Fatto Quotidiano omaggia l’Immediato. Il direttore inserito tra i “ribelli d’Italia” per le inchieste antimafia

Omaggio de “Il Fatto Quotidiano” alla nostra testata. Oggi in edicola sul magazine mensile “Millennium” allegato al quotidiano, il giornale diretto da Peter Gomez ha inserito il direttore de l’Immediato, Francesco Pesante tra i “ribelli d’Italia”. La chiamano “la mappa di chi resiste” composta da chi ha “una visione alternativa del mondo, dalla casa alla salute, dal lavoro alla mafia”. Ed è proprio sulla criminalità organizzata che la rivista si è soffermata per parlare de l’Immediato e di Pesante, intervistato da Andrea Tundo.

“Mafia, a Foggia si resiste scrivendo”, il titolo del capitoletto dedicato alla nostra testata. “Sulle barricate da quasi un decennio, a raccontare le mafie della provincia di Foggia e i loro intrecci con la politica corrotta. Eppure Francesco Pesante, giornalista che ha iniziato a denunciare questa ‘mal’aria’ quando non era ancora sulla bocca di alcuno, continua a non nutrire dubbi: ‘Andremo avanti, vince la voglia di verità. Siamo i soli a fare i nomi, a raccontare i legami’. Direttore de l’Immediato dal 2014, negli anni ha scavato e ricostruito, quindi scritto storie inedite finite anche nelle relazioni di scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose. ‘Riceviamo insulti e minacce, siamo bersaglio di querele. Ci hanno trascinato in tribunale anche i boss’. L’ultima battaglia è quella nata con il direttore del quotidiano locale l’Attacco, Piero Paciello: ‘Abbiamo ricostruito i motivi che lo hanno portato a negare l’esistenza della mafia a Foggia. È giusto scrivere anche di ambienti contigui al nostro’. Un ribelle in una terra dove spesso vince il silenzio: ‘Una volta ero orgoglioso della nostra unicità, oggi vorrei che fossimo meno soli’“.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui