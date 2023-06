Estate 2023, ottimismo da Federalberghi. “Sarà una stagione top. I prezzi? Aumentati ovunque”

L’estate vera e propria stenta a decollare sul Gargano, complice un meteo ancora capriccioso. Tuttavia lo scorso weekend che è coinciso con il ponte del 2 giugno, ha rimesso in moto l’economia turistica. Sorridono i vertici di Federalberghi Foggia. “È andata molto bene – ha dichiarato il presidente Gino Notarangelo -, siamo soddisfatti dei primi risultati registrati nel primo vero weekend estivo con il bel tempo che invece non abbiamo avuto a maggio quando a causa della pioggia le prenotazioni hanno subito una brusca frenata. Tuttavia ci aspettiamo un’altra stagione al top, magari con prenotazioni last minute”.

I prezzi? “Sono aumentati ovunque. Chi dice che il Gargano è costoso non ha girato l’Italia. È una questione di inflazione e che riguarda tutte le località turistiche”. Poi c’è il Gino Lisa: “L’aeroporto di Foggia sta dando buoni risultati, i numeri sono ottimi e cresceranno ulteriormente durante l’estate. Quello che ci aspettiamo e chiediamo ad alta voce è una seria programmazione per la prossima estate. Il Gargano ha bisogno di voli internazionali da e per Foggia”.

Anche Federalberghi lamenta la carenza di personale. “Siamo passati da una vita dedicata al lavoro, al lavoro per vivere meglio. Non è vero che vengono mal pagati, almeno per quel che concerne la nostra associazione che applica i contratti collettivi nazionali. Il problema non è pagare il personale, il problema è trovare personale disponibile”.

