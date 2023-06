Agricoltura di Capitanata: “riconoscere centralità del mondo agricolo”. L’appello di Confagricoltura

“Granaio d’Italia, bacino principale di produzione del pomodoro d’industria con l’ormai imminente riconoscimento della DOP Pomodoro di Puglia, senza contare le altre fondamentali coltivazioni orticole o il significativo apporto in termini percentuali alla produzione di olio extravergine d’oliva: sono molte le eccellenze che fanno dell’agricoltura di Capitanata un punto di riferimento fondamentale nel panorama nazionale”. Lo riporta Confagricoltura Foggia in una nota.

“Per questo il rilancio dell’economia foggiana necessita di una sempre più riconosciuta centralità del mondo agricolo. Una centralità che passa anche attraverso l’intensificarsi di contratti di filiera che mettono a sistema e valorizzano i prodotti del territorio, con il coinvolgimento attivo di diversi settori produttivi. Un modo di lavorare che evita speculazioni ed assicura a tutta l’economia di Capitanata stabilità nei prezzi e giusta remunerazione per tutti. Filiere che partendo dal settore primario, passano attraverso l’industria, l’artigianato fino a giungere a commercio e servizi. Filiere dell’agroalimentare che hanno bisogno di ritornare ad essere messe al centro di un progetto di marketing territoriale concreto. Perché solo con strategie e politiche di sviluppo condivise possiamo rilanciare in modo maturo l’economia della provincia di Foggia.

Per fare questo, per definire tutti insieme proposte e interventi realmente efficaci, abbiamo bisogno che le imprese dei diversi settori trovino un luogo dove confrontarsi per fare massa critica e proporre soluzioni condivise. Il luogo naturale per fare questa sintesi è la Camera di Commercio che si appresta a celebrare i suoi 200 anni di vita. L’Ente deve tornare ad essere propositivo a sostegno delle vere realtà economiche del territorio. Abbiamo bisogno che tutte le questioni che ruotano introno all’economia della terra (dalle infrastrutture all’internazionalizzazione, dalla introduzione di nuove tecnologie alla formazione specialistica) trovino modo di essere adeguatamente affrontati e portati all’attenzione del dibattito politico generale”.