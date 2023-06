Gino Lisa di Foggia al servizio del turismo religioso, partito il volo per Mostar. Luoghi di culto collegati

In gergo televisivo quello del 2015 si può definire una “puntata zero”. Dal 3 giugno 2023 è partito il vero e proprio collegamento aereo di linea tra due terre ricche di connessioni religiose: l’aeroporto di Foggia, punto di riferimento di luoghi spirituali come San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e il Santuario dell’Incoronata, e quello di Mostar (in Bosnia), che opera a servizio di un’importantissima meta di pellegrinaggio come Medjugorje. È evidente che il collegamento nasce considerando il turismo religioso, ma i voli sono disponibili anche per chi intende raggiungere Mostar per turismo.

“L’intento – commentano i rappresentanti di Mondo Gino Lisa – è di creare un flusso bidirezionale che porti passeggeri in entrambi i versi delle due coste del Mare Adriatico. E con Mostar diventano sei le rotte attive da Foggia che comprendono già Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Verona e Catania. Un via vai di passeggeri affolleranno in questa stagione estiva lo scalo di Viale degli Aviatori, che inizia a navigare a vele completamente aperte. Al Gino Lisa c’è aria frizzantina e tanta voglia di lavorare al servizio dei passeggeri, possibilità che purtroppo non è stata possibile in passato”.

“Abbiamo voluto ascoltare ancora la voce diretta dei passeggeri, la vera ‘cartina tornasole’ di quest’importante operazione che Aeroporti di Puglia e Regione Puglia hanno fatto per lo scalo di Viale degli Aviatori. Molti dei quali provenivano dai territori limitrofi come la Campania, a conferma come il Gino Lisa sta diventando sempre di più un nuovo punto di riferimento”.

“Particolare interesse anche le osservazioni di una coppia di professionisti quali l’ingegnere Geraldo Tibollo e il professore Vincenzo D’Angelo, che ci hanno ribadito come la riattivazione di voli dall’aeroporto di Foggia rappresenti l’opportunità di crescita per tutto il territorio circostante e per l’economia che gira.

Ultime, ma non meno importanti, le parole di Filippo Guglielmi, titolare di GTours, il quale ha lavorato e promosso questo collegamento tra Foggia e Mostar e che si augura per il prossimo futuro anche collegamenti internazionali con Germania e Francia, che potrebbero contare su un buon bacino di utenza in incoming ed in outcoming”.