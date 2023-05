Il prof foggiano Ciavarella al vertice della società italiana in Medicina del sonno

Il prof. Domenico Ciavarella, direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria – Dipartimento in Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia, è stato eletto Presidente della Società Italiana in Medicina del Sonno in Odontoiatria (SIMSO) nell’ambito del Congresso Nazionale tenutosi a Padova lo scorso 25-27 Maggio.

Un prestigioso risultato e riconoscimento che viene dall’intenso ed attento lavoro di tutto il gruppo di ricerca della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia dell’Ateneo foggiano che da tempo è in prima linea nella Sleep Medicinee che, grazie alla presenza del Master di II Livello, coordinato dal prof. Domenico Ciavarella, dal prof. Michele Cassano e dal prof. Donato Lacedonia, dà le ali ai nuovi specialisti nel settore.