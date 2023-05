Comunali 2023, D’Attis: “Forza Italia trainante in Puglia. Puntiamo a vincere anche a Foggia”

“La vittoria a Brindisi rappresenta anche un buon metodo di lavoro da applicare per le elezioni future. Penso che possiamo guardare avanti con orgoglio, poiché si è sancito il fallimento dell’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle. La gente non vuole sostenere i partiti del ‘no’, ma vuole sostenere i partiti del ‘sì’. A Brindisi è successo proprio questo: chiunque si senta alternativo a quel modello aderisce al nostro progetto politico. Abbiamo ottenuto un grande risultato con il 12% dei voti, che rappresenta il risultato più importante che Forza Italia ha raggiunto a livello nazionale tra i comuni capoluogo di provincia”. Così Mauro D’Attis (in foto con Berlusconi), deputato e commissario regionale di Forza Italia in Puglia, intervenendo a Tgcom24.

“Siamo riusciti a vincere – sottolinea D’Attis – strappando il comune al centro sinistra, grazie anche alla nostra alleanza con Fratelli d’Italia, Lega e la casa dei Moderati, e con il terzo polo composto da Partito Repubblicano Italiano, Azione e Italia Viva. Questo dimostra che c’è un elettorato che guarda con interesse a ciò che sta accadendo a livello nazionale e che apprezza il governo attuale, ma che allo stesso tempo presta molta attenzione a un partito come il nostro, che rappresenta l’anima popolare del centro destra. Gli elementi chiave di questa vittoria sono la squadra e la famiglia”. “Dal presidente Berlusconi al vicepremier Tajani, dai ministri ai colleghi deputati, fino ai candidati sindaci che hanno rappresentato il nostro partito in questa campagna elettorale, abbiamo lavorato insieme per ottenere questo risultato. Ovviamente, il lavoro non è iniziato ieri, ma spero che continui a portare a ulteriori vittorie. In Puglia, in particolare, si voterà anche a Foggia, Lecce e Bari, e ci saranno le elezioni regionali. Abbiamo conquistato Barletta e ora Brindisi, il che ci fa ben sperare per una rinascita del centrodestra in Puglia, con Forza Italia come forza trainante”, conclude D’Attis. (Pol-Vam/Adnkronos)