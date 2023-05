Bando Cultura, i commissari ci riprovano col “Foggia Estate” ma stanziano solo 20mila euro per gli eventi in Villa

Dopo il bando per gli eventi di Natale e le tante polemiche suscitate da una selezione non sempre trasparente, secondo molte associazioni, il Comune di Foggia, commissariato per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ci riprova con il “Foggia Estate”, il cartellone degli eventi estivi.

È stato da qualche giorno pubblicato l’avviso pubblico per selezionare e pianificare delle proposte progettuali relative ad attività culturali, manifestazioni, eventi, spettacoli, concerti, da tenersi nel mese di agosto 2023, da realizzarsi all’aperto, nell’area antistante il boschetto della Villa Comunale. Interessate tutte le fasce d’età – anche ragazzi e bambini – “per offrire occasioni di svago favorevoli allo sviluppo della socializzazione, e anche per avere un ruolo attivo nell’animazione della vita commerciale della città”.

Le proposte dovranno pervenire all’Ente entro il 15 giugno e potranno arrivare da soggetti privati come associazioni, cooperative, fondazioni, imprese individuali o societarie e parrocchie, che operano nel territorio del Comune di Foggia, anche se aventi sede legale in Comuni diversi. Tutti i soggetti dovranno essere iscritti all’Albo delle Associazioni tenuto dall’Ente o all’Albo dei Fornitori.

Chi è moroso nei confronti del Comune o abbia un contenzioso è tagliato fuori, così come sono tagliate fuori le associazioni partitiche e politiche. Ciò che ha fatto sorridere e indignare qualcuno è il budget previsto per il cartellone agostano, che è pari a soli 20mila euro.

Ciascuna proposta dovrà esplicitare il tipo di attività culturale, manifestazione, evento, spettacolo, concerto, che si intende realizzare e il contributo economico che serve per erogare il servizio.

È amara la laconica analisi dell’ex assessora alla Cultura Anna Paola Giuliani. “Oltre alla premessa che è assurda, perché il bando non delinea nessun obiettivo del cartellone, con una previsione di spesa simile, stiamo sostenendo che la Cultura è la cenerentola del Comune di Foggia”.