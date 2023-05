Drammatico incidente stradale nel Foggiano, muore una donna. Feriti i due figli

Drammatico incidente stradale nel Foggiano. Un’auto è uscita fuori strada mentre percorreva la Statale 90, all’altezza di Giardinetto. Le persone coinvolte sono familiari (moglie e figli) di un vigile del fuoco di Foggia, che era in servizio oggi. Proprio i pompieri sono intervenuti sul posto, assieme all’elisoccorso. Non c’è stato nulla da fare per la donna (40 anni), mentre i due figli hanno riportato ferite non gravi (uno quasi illeso, l’altro frattura alla gamba).

Sul guardrail, nel punto del tragico evento, c’è un mazzo di fiori: a Pasquetta c’è stato un altro incidente mortale.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui