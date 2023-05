Concorsi Arpal, il caso arriva in Procura. “A rischio 100 formatori, disagi nei centri per l’impiego di Foggia”

Aggiornamenti sulle attività organizzative e concorsuali relative all’Arpal, sono stati oggetto di audizione in II Commissione, presieduta da Antonio Tutolo. Su richiesta dei consiglieri regionali Fabiano Amati e Michele Romito, è stato convocato il direttore del Dipartimento politiche del lavoro e formazione Silvia Pellegrini, in veste di commissario straordinario di Arpal, dopo la decadenza del direttore generale Massimo Cassano in virtù di una nuova legge regionale sulla governance di Arpal.

l motivo dell’audizione, esposto da entrambi i richiedenti, è capire cosa intende fare l’Agenzia in ordine alle procedure concorsuali pendenti e per quelle passate, data l’opportunità di dare delle risposte ai tanti giovani pugliesi e non, che vi hanno partecipato alla selezione.

Durante la seduta la Pellegrini sulla vicenda ha relazionato a lungo, evidenziando che i suoi limitati poteri di gestione riconducibili all’espletamento dell’attività ordinaria dell’Agenzia regionale, non le consentono di assumere decreti direttoriali, né ha poteri di polizia giudiziaria. Da qui, la situazione di stallo per ciò che attiene le procedure concorsuali in essere che costringe la commissaria straordinaria a sospendere il prosieguo e a procedere con la dovuta cautela, pur essendo stato già impugnato il silenzio da parte dei concorrenti. La stessa si auspica che al più presto la Giunta nomini il Consiglio d’amministrazione di Arpal, visto che non l’è data la possibilità di sottrarsi ad un obbligo di legge che le ha conferito l’incarico.

Una situazione questa, ha spiegato la Pellegrini, che è scaturita a seguito del parere espresso dalla Funzione Pubblica in ordine all’inconferibilità del dirigente al personale in seno all’Arpal, da cui ne è derivata la sospensione del dirigente Luigi Mazzei dalle funzioni di responsabilità in materia di personale, per incompatibilità con il suo ruolo politico all’interno di un Movimento politico. A questo, si aggiunge che è stato appurato che la sua nomina a capo del personale gli era stata conferita nel luglio 2022 tramite determina dell’allora direttore generale, pur non essendo vincitore di concorso per tale ruolo, tant’è che a ricoprire l’incarico è oggi Enrica Grisi vincitrice del concorso per la direzione del personale. La Pellegrini ha anche riferito che il dirigente sospeso da tali funzioni, pur continuando ad espletare le sue funzioni di coordinamento dei centri per l’impiego nell’ambito territoriale della provincia di Lecce, senza determinare quindi nessun rischio di discontinuità amministrativa, ha preannunciato di presentare ricorso ritenendo impugnabile l’atto della sospensione.

Da parte della Commissione è stata espressa vicinanza alla gestione commissariale di Arpal e, su invito del consigliere Amati, la Commissione disporrà la trasmissione della registrazione dell’audizione alla Procura della Repubblica per eventuali sussistenze di reati.

Scadenza convenzione Arpal per i formatori, De Leonardis (FdI): “Siano salvaguardate tutte le professionalità. Non esistono lavoratori di serie A e di serie B”



“Non contento di aver permesso un’autentica emorragia occupazionale, Emiliano raddoppia non curandosi della sorte di oltre 100 formatori che, da due mesi, non possono nemmeno usufruire di ammortizzatori sociali dopo aver perso il lavoro”. Lo ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, intervenuto questa mattina nel corso delle audizioni, svoltesi in Sesta Commissione a Bari, riguardanti la scadenza della convenzione Arpal. “Si tratta di personale qualificato che, per anni, nell’ambito di affidamenti in appalto, ha lavorato nei centri per l’impiego svolgendo con abnegazione anche compiti diversi rispetto a quelli che erano originariamente chiamati a svolgere e il tutto per far funzionare al meglio quegli uffici. Professionalità che, ad esempio, potrebbero essere impiegate nella gestione degli sportelli dei centri per l’impiego come quelli di alcuni centri della provincia di Foggia in cui, nelle scorse ore, si sono verificati trasferimenti di dipendenti con il conseguente svuotamento di uffici che adesso esistono solo sulla carta. Eppure la Regione Puglia – evidenzia De Leonardis – si è distinta per essere la regina delle stabilizzazioni in questi anni. Basti pensare al caso di Sanitaservice, dove il personale proveniente da associazioni di volontariato è stato stabilizzato. O quello più recente relativo ad Arif, dove è in essere una procedura concorsuale che permette a chi ha già lavorato per quella agenzia, attraverso contratti di somministrazione, di non svolgere la preselezione e di poter contare sul riconoscimento di punteggi per i lavori svolti negli anni. Emiliano, sicuramente più interessato alla governance di Arpal come strumento funzionale al mantenimento della gestione del potere, utile a distribuire incarichi a personale politico non eletto nelle varie tornate elettorali, si assuma le proprie responsabilità e trovi immediatamente una soluzione per questa nutrita platea di lavoratori. Non può esserci discriminazione né è tollerabile che ci siano professionalità di serie a e altre di serie b”, conclude De Leonardis.