“Un’idea che diventa città”, Salatto lancia il dibattito per il futuro di Foggia. Una mossa per le Comunali?

“Un’idea che diventa città. Potito Salatto presenta Municipia”. È stringata la comunicazione per l’incontro pubblico del prossimo 26 maggio a Foggia all’Altrocinema Cicolella. Chi conosce l’imprenditore della sanità privata, che è stato vicesindaco con Orazio Ciliberti, scommette su una sua candidatura a primo cittadino. In questi mesi ha cercato diverse sponde, sopratutto nel centrodestra, pur essendo da sempre un uomo di centrosinistra, ma pare non abbia trovato appigli concreti tra i meloniani indecisi. Ergo, secondo molti, lancerebbe in una manifestazione pubblica la sua candidatura tutta civica in prima battuta e aperta all’adesione dei partiti, sul modello di Gianni Rotice a Manfredonia.

“Ritorna Municipia: un’occasione di dibattito aperto con la città e per la città. Un invito a partecipare ad un confronto costruttivo e produttivo per il bene di Foggia e dei foggiani”, si legge nell’invito social diramato dall’impresario Rino De Martino, ex cassaniano ed ex popolare, oggi legatissimo ai civici di Antonio Decaro.

Municipia è stata per anni una trasmissione di successo di Teleblu, l’emittente di Salatto. Nel 2014 decretò in diretta il successo di Franco Landella, con il famoso talk tra l’ex sindaco e l’allora candidato del centrosinistra Augusto Marasco, che bacchettando il suo competitor sulla grammatica divenne poco simpatico agli occhi dell’elettorato più popolare.

Con la perdita delle frequenze televisive dopo il riordino, Salatto meditava da tempo un rientro nel mondo dell’editoria. Con un quotidiano o con un settimanale. Municipia potrebbe quindi essere anche un nuovo format per dettare l’agenda dei potenziali candidati. Non è un mistero che Salatto, qualora non scenda in campo in prima persona, possa essere desideroso di essere uno dei king maker della prossima amministrazione.

Nel silenzio generale dei partiti, Salatto insieme ad alcuni giornalisti, tra cui Micky de Finis, lancerà un amo e una piattaforma di dialogo per chi intende fare qualcosa per Foggia. Secondo il suo staff non vedrebbe male la candidatura di una donna a sindaca della città. Le sue opzioni preferite sono la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, sua grande amica e partner in tante iniziative culturali, ultima in ordine di tempo ArpinArts a Santa Chiara, e l’ex assessora alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani. (In foto, Salatto)