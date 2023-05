Alunni di Manfredonia navigano lungo la rotta Agropoli-Palinuro. Esperienza di alternanza scuola lavoro

16 studenti della 3ª C CMN del Nautico appartenenti all’I.I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia si sono imbarcati a bordo di un catamarano e di due imbarcazioni a vela, ad Agropoli; mercoledì 17 altri 12 alunni della 4ª C CMN faranno analoga esperienza.

I quattro giorni di navigazione, lungo la rotta Agropoli/Palinuro, sono stati pensati per offrire agli alunni un’esperienza di orientamento e di alternanza scuola lavoro con valenza di “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO), durante la quale sono stati affiancati da esperti professionisti della società Vela Dream s.r.l. di Agropoli.

Attraverso la metodologia del “learning by doing”, i ragazzi hanno vissuto una vera e propria full immersion nel mondo del mare, una esperienza di orientamento qualificante e particolarmente innovativa che ha dato loro la possibilità di sperimentare in prima persona tutti gli aspetti della vita di bordo e di conoscere meglio sé stessi, i propri interessi e le proprie attitudini.

È stato enfatizzato nei ragazzi il senso dell’appartenenza a un gruppo che gestisce la cosa comune in sinergia con gli altri attori. Si è vissuto così un intenso scambio d’esperienze con il preciso obiettivo di far comprendere agli allievi la convergenza delle attività finalizzate alla gestione della barca, alla corresponsabilità delle azioni in funzione delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità personali e verso terzi.

È stato questo un modo per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e per trasmettere e sviluppare competenze, una importante iniziativa che ha coniugato gli aspetti puri della formazione a quelli più empatici di un’avventura sul mare.

Intorno al mare si muove un mondo con ancora molte potenzialità da conoscere ed esprimere: per molti dei giovani che si imbarcano oggi può rappresentare il futuro. Per il nostro territorio sicuramente è e continuerà a essere una risorsa preziosa in termini economico-produttivi, culturali e scientifici.

Un particolare ringraziamento va al dirigente scolastico di tutto l’I.I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia, Roberto Menga, per la realizzazione del progetto. Tale evento costituisce ulteriore conferma dell’alto livello di formazione che garantisce l’Istituto nell’ambito di un’offerta formativa sempre più vasta.

Aiutiamo i nostri alunni a riconoscere le proprie risorse e capacità e a confrontarle con le effettive possibilità lavorative offerte dalla società, perché possano costruirsi un futuro solido. Si è in tal modo conclusa una importante iniziativa, un’eccezionale occasione per avvicinare al mare i nostri giovani studenti, consentendo loro di realizzare sogni per lungo tempo accarezzati. Il pieno successo ottenuto ha confermato che questa è la giusta rotta da seguire.