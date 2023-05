Antiracket, il modello positivo di Vieste. Vescera nominata vice presidente nazionale della FAI

Vittoria Vescera 58 enne imprenditrice turistica di Vieste è stata nominata vice presidente nazionale della FAI, la Federazione Antiracket Italiana. Vescera, membro del consiglio direttivo dell’associazione viestana e della federazione nazionale, raggiunge l’ambito e meritato riconoscimento per il proficuo lavoro esercitato in un contesto difficile come quello del Gargano con risultati straordinari registrati nella città di Vieste.

“Non faccio altro che portare avanti quello che abbiamo avviato nel 2011 con la nascita dell’associazione a Vieste, ovvero cercare di sconfiggere il fenomeno del racket che a dire il vero qui da noi è stato quasi del tutto arginato. Vieste dal 2011 ad oggi è cambiata tantissimo. Abbiamo solo sollevato il coperchio di un problema serio che purtroppo era nascosto, e che grazie all’associazione antiracket abbiamo quasi del tutto bonificato. Prima di quella data a Vieste gli imprenditori erano continuamente presi di mira, subivano attacchi quiotidiani, oggi invece non ci risultano denunce relative a fenomeni estorsivi. Tutto questo però non ci deve fare stare tranquilli, soprattutto ora con la riporesa economica post covid. Allerta sempre molto alta”. A Vieste c’è ancora chi paga il pizzo? Spero di no, anche perchè oggi c’è la possibilità di non pagare e di essere liberi nella propria attività imprenditoriale”.