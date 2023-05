Il papa stringe la mano a Spiderman, l’eroe foggiano che porta un sorriso ai bambini in ospedale

Papa Francesco, al termine dell’udienza generale a Piazza San Pietro, ha salutato un giovane con il costume di spiderman. È Francesco Pio Tarantino, un giovane di Carapelle (Foggia). Ha 19 anni, è stato malato da bambino e ha vissuto lungo tempo in ospedale come ha raccontato lui stesso ai giornali alcuni giorni fa. Ora, guarito, si traveste da spiderman per far sorridere i bambini malati. (Ansa).

