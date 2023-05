Gino Lisa, il direttore di Lumiwings: “Foggia sta crescendo. Il volo verso Mostar è molto incoraggiante”

La compagnia aerea greca Lumiwings inizierà a volare quest’estate da Foggia, in Puglia, verso Mostar, nel sud della Bosnia ed Erzegovina. I collegamenti partiranno il 3 giugno e si terranno due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, come ha appreso l’Ansa. I biglietti sono già in vendita tramite il sito web di Lumiwings. Il direttore generale dell’aeroporto di Foggia, Antonio Maria Vasile, ha affermato che questo servizio sarà destinato principalmente ai pellegrini che visitano Medjugorje vicino a Mostar.

“L’aeroporto di Foggia sta crescendo. È molto incoraggiante aggiungere un’importante destinazione turistica religiosa e culturale come Mostar che, con il suo Ponte Vecchio e il suo centro storico, condivide l’appartenenza al Patrimonio mondiale dell’Unesco con i siti del Gargano e della Puglia”, ha aggiunto Dimitris Kremiotis, direttore responsabile di Lumiwings. Lumiwings è un vettore greco che opera in Italia. Ha una flotta di due aerei, un Boeing 737-300 e un B737-700. L’anno scorso, il vettore ha operato voli per conto di Air Serbia. La scorsa settimana Aeroitalia Airline ha annunciato da parte sua l’avvio di due voli settimanali tra l’Italia e la Bosnia ed Erzegovina, con i turisti che avranno l’opportunità di volare da Forlì a Mostar con un aereo di tipo ATR72-600. (ANSAmed)