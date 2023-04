Grande musica nella caserma cc di Lucera. Il cantante maresciallo: “Uno degli eventi più belli e toccanti”

Una Festa di Liberazione davvero speciale nella caserma dei carabinieri di Lucera. In scena un concerto con le orchestre degli alunni degli istituti Manzoni-Radice e Bonghi-Rosmini, accompagnati dai docenti Francesco Finizio e Fabrizio Rongioletti.



Tanta buona musica ascoltata, dall’immancabile “Bella Ciao”, simbolo della resistenza, fino alle colonne sonore dei grandi film americani. Gli inni sono stati intonati dalla cantante Alessia Carelli, dal soprano Tina De Luca e dal baritono maresciallo Antonio Pistillo.

Quest’ultimo ha poi commentato: “Semplicemente uno degli eventi più belli e toccanti al quale abbia avuto l’onore ed il piacere di partecipare. Grazie infinite a tutti voi, e dal profondo del cuore, al ‘mio’ soprano/insegnante del cuore Tina de Luca, ai grandi amici e superlativi professionisti Francesco Finizio, Fabrizio Rongioletti, Vittorio Barbaro, Alessia Carelli, agli strepitosi ragazzi dell’orchestra, a tutte le autorità, cittadini ed amici presenti. Eccellente la scelta dei brani, originalissime, per quanto mi riguarda, le location, prima il chiostro della nostra splendida caserma, poi, causa pioggia nel bel mezzo del concerto, i corridoi del predetto edificio. E sì, è il caso di dirlo, chi fermerà la musica? Neppure le condizioni meteo avverse vi han potuto! Un ringraziamento speciale va al Comandante della Compagnia, Marco Vivaldi, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile, ed a sua moglie Tiziana Lucente. Ed un altro, ancor più speciale, consentitemelo, va al mio baritono del cuore, mio padre, che da lassù mi guarda e protegge, è stato proprio lui a trasmettermi l’amore e la passione per la musica ed il bel canto”. (Foto Vito Sgarra)