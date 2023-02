Il video della fuga di Marco Raduano dal carcere di Nuoro. Controlli in porti e aeroporti per fermare il capoclan

Attivate anche in provincia di Foggia, con un occhio particolare sul Gargano, le ricerche di Marco Raduano, 39enne boss della mafia di Vieste evaso ieri sera dal carcere di massima sicurezza di Badu’ e Carros di Nuoro. Come in un film, il capoclan è riuscito a scappare calandosi dal muro di cinta con un lenzuolo. Il momento della fuga è stato anche ripreso dalle telecamere e pubblicato dalla testata L’Unione Sarda.

In queste ore è scattata la caccia all’uomo con controlli e posti di blocco anche in porti e aeroporti. Raduano stava scontando una condanna definitiva di 19 anni di reclusione per associazione a delinquere e traffico di droga aggravato dal metodo mafioso. È inoltre sospettato di aver preso parte agli omicidi di Giuseppe Silvestri e Omar Trotta e al tentato omicidio di Giovanni Caterino. Tutti fatti di cronaca riconducibili alla rivalità tra il clan Lombardi-Scirpoli, di cui Raduano fa parte con un ruolo apicale, e il clan dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone.