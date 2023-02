Primarie Pd, Bonaccini VS Schlein. Boccia: “Si respira una bella aria in Puglia. Sarà festa democratica”

A due giorni dalle Primarie del Pd abbiamo incontrato il senatore pugliese Francesco Boccia. “Si respira una bella aria anche in Puglia in vista delle primarie di domenica a testimonianza che il Partito Democratico è un unicum. Gli altri partiti se lo sognano questo esercizio di democrazia. Si è chiusa una stagione, se ne apre un’altra con un confronto importante tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, e sono certo che verrà fuori una festa di partecipazione democratica. Sarà un bene per la democrazia italiana e mi auguro più di un milione di persone ai gazebo, vedremo quale sarà la linea che prevarrà e il giorno dopo saremo tutti uniti. Una cosa è certa: con Schlein si allarga la sinistra, con Bonaccini c’è il tentativo di allargarsi verso un’area riformista. Io preferisco Elly, ma rispetto anche le proposte di Stefano. Entrambi stanno arricchendo il dibattito.Vedremo”.

Un giudizio sul Governo Meloni? “Pessimo. L’ho detto più volte anche in Senato. Comprano tempo, ogni mese fanno provvedimenti sulla propaganda. Hanno iniziato con le navi che salvano disperati in mare, dirottandole a 900 miglia più a nord solo per fare un dispetto alle ONG, anziché pensare a salvare gli ultimi. Hanno fatto aumentare la benzina solo perechè non ritenevano quella una priorità, hanno cancellato il super bonus, il reddito di cittadinanza. Fanno solo propaganda. Temo conflitti sociali tra qualche mese”.